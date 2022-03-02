Международная федерация настольного тенниса отстранила Россию от участия в турнирах

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сообщила о запрете для российских и белорусских игроков на участие в турнирах.

Сообщение о недопуске сборных России и Белоруссии до участия в международных турнирах появилось на сайте ITTF. Сообщается, что решение было принято в связи с началом спецоперации России по защите Донецкой и Луганской народных республик.

«Таким образом, до дальнейшего уведомления российские или белорусские игроки и официальные лица не будут приглашены или допущены на мероприятия группы ITTF», — говорится в сообщении на сайте Международной федерации настольного тенниса.

Кроме того, на дальнейших состязаниях спортсмены обеих стран будут выступать без национального флага и гимна. ITTF также заявила, что она озабочена сложившейся ситуацией, и пояснила, что может пересмотреть свое решение в будущем.