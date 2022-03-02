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Мэр Москвы пообещал обеспечить нормальное функционирование города на фоне санкций

Общество
Мэр Москвы пообещал обеспечить нормальное функционирование города на фоне санкций

Власти Москвы сделают все необходимое для того, чтобы город нормально функционировал после введения санкций. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Собянин подчеркнул, что сайты городских учреждений и организаций подверглись хакерской DDoS-атаке. Сайты ресторанов и магазинов российской столицы же заваливают фейками и жалобами. По словам мэра Москвы, за этими атаками стоят профессионалы, однако они не повлияют на реализацию городских программ или на функционирование города.

«Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое — обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей», — приводит его слова телеканал «360».

Атаки со стороны хакерских группировок на российские сайты начались вскоре после начала военной спецоперации в Донбассе. Она направлена на защиту населения ЛНР и ДНР от агрессии, проявляемой со стороны Украины. По словам президента России Владимира Путина, проведение спецоперации стало вынужденной мерой.

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