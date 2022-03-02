Гайдамацкое восстание. Почему Колиивщщина стала трагедией украинской государственности

В истории России было несколько действительно важных, переломных момента. Одним из таких и был XVIII век. Именно тогда Петр Первый победил шведов в Северной войне и основал Санкт-Петербург. Молодое государство крепло и распространяло свою власть на многие километры. Однако на окраинах Российской империи бушевали народные волнения, которые часто приводили к ужасному кровопролитию.

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Погрязшая в восстаниях магнатов и панов Речь Посполитая пыталась всеми силами поддерживать порядок на своей территории. Одним из вариантов спасти больное государство стала попытка притеснить православное меньшинство, которое жило на территориях правобережной Украины.

Население этих земель было существенно поражено в правах по сравнению с католическим большинством. Данные ограничения достигли своего максимума во времена Барской конфедерации, когда отряды шляхтичей отправлялись на Украину, чтобы поиздеваться над православными и униатскими жителями. Ответной реакцией на это беззаконие стало гайдамацкое восстание — Колиивщина. Основной их целью стали иудеи и католики.

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Одним из трагических эпизодов этого восстания стала резня в Умани. В этом городе укрывалось свыше десяти тысяч поляков и евреев, которые пытались спастись от погромов. Однако высланный навстречу гайдамакам казацкий отряд под командованием Ивана Гонты перешел на сторону восставших и даже принял участие в штурме города. Недостаточное количество и неопытность обороняющихся стали причиной скоропостижного падения. После этого начались массовые убийства мирного населения.

«Прежде всего бросились на евреев, метавшихся в ужасе по улицам: их зверски убивали, топтали копытами лошадей, сбрасывали с крыш высоких зданий; детей поднимали на концы пик, женщин мучили. <...> Покончив с евреями, гайдамаки принялись за поляков. Многих они перерезали в костеле. Губернатор и все прочие паны были убиты. Улицы города были усеяны трупами или изувеченными, недобитыми людьми», — описывает события российский историк Семен Дубнов.

Нужно отметить, что для современной Украины данные исторические события имеют неоднозначную оценку. Так, для неонацистов персонажи данной истории стали «национальными героями», поскольку убивали евреев и поляков.

UmanNews /

Однако конец бесчинствам мятежников положили русские войска призванные властями Речи Посполитой с левобережной Украины, которая уже тогда входила в состав России. В начале июля 1768 года ими были пленен провозглашенной Уманской радой гетман Максим Железняк и его полковник Гонта.

Впоследствии они были отданы польскому правительству и сурово наказаны за свои деяния. Однако стоит отметить, что с «рядовыми бунтовщиками» власти Российской империи отнеслись довольно мягко. Они были только разоружены и не подверглись наказанию. Впоследствии многие из них стали российскими подданными.

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Между тем, Османская порта в это время заручившись поддержкой Франции решила воспользоваться ситуацией и объявила ей войну в 1768 году. Однако активные действия российских войск при помощи запорожских казаков заставило Париж отказаться от выполнения союзнических обязательств перед Стамбулом.

Русско-турецкая война окончилась подписанием Кючук-Кайнарджийский мирного договора в 1774 году, по которому в состав России вошли Крым и Кубань, а также Османская империя отказалась от прав на Грузию и расширила права христианского населения в Турции.