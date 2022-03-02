Народная милиция ЛНР освободила 40 населенных пунктов в Донбассе

Текущую обстановку в Донбассе прокомментировал представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, подразделения ЛНР освободили от вооруженных формирований Украины уже 40 населенных пунктов. В свою очередь, украинская сторона осуществила обстрел семи населенных пунктов и девять раз вела вела огонь по территории республики за сутки.

«Также, добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР 34 военнослужащих ВСУ, 5 из которых находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь», — гласит сообщение Народной милиции.

Ранее президент РФ Владимир Путин решил начать вынужденную спецоперацию на Украине с целью защитить мирное население Донбасса. По словам российского лидера, Киев не оставил Москве другого выбора.