Бойцы ВСУ за прошедшие сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР

Подразделения украинской армии за сутки 41 раз открыли огонь по территории ДНР. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно предоставленным данным, всего за прошедшие сутки бойцы Вооруженных сил Украины выпустили по Донецкой Народной Республике около 434 единиц боеприпасов из различного оружия.

Также замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в ходе совместных действий с ВС РФ был ликвидирован штаб украинского оперативно-тактического формирования «Север».