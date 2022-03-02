Сайт администрации Донецка стал временно недоступен из-за хакерской атаки

Сайт администрации Донецка временно недоступен. Об этом 2 февраля сообщает Telegram-канал РИА Новости.

По данным издания, сайт подвергся DDоS-атаке.

Стоит отметить, что российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Ранее телеканал «360» писал, что Москва подверглась мощной DDoS-атаке. Ее обрушили на сайты организаций и учреждений столицы. Соответствующее заявление сделал мэр российской столицы Сергей Собянин