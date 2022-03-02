Президент Казахстана Токаев заявил о необходимости усилить ООН

Казахстан выступил за усиление ООН и ее консолидирующей роли в условиях геополитической напряженности. Об этом написал президент республики Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.

Президент отметил, что его страна находится в составе ООН уже 30 лет. Токаев добавил, что спустя столько лет сотрудничества с организацией он видит необходимость укрепить ее.

«30 лет назад Казахстан стал полноправным членом ООН. Мы плодотворно сотрудничаем с организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества. В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли», — говориться в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью является освобождение мирного населения Донбасса от дискриминации и террора украинских силовиков.