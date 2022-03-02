Казахстанский парламент досрочно освободил от должности депутата Даригу Назарбаеву

Центризбирком Казахстана объявил о прекращении полномочий старшей дочери первого президента республики Нурсултана Назарбаева Дариги в качестве депутата нижней палаты. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Сама депутат согласилась с этим решением. По словам Назарбаевой, политическую карьеру она заменит заботой о гражданах своей страны.

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности», — говорится в ее заявлении.

В начале января этого года Казахстан захлестнула волна беспорядков. После установления контроля над страной власти решили, что волнения связаны с фамилией бывшего главы республики, которая фигурирует во многих ветвях власти. По неподтвержденным данным, именно это послужило причиной ее отставки.