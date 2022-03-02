Власти Японии готовятся ввести санкции в отношении Белоруссии

Токио может ввести санкции против Белоруссии уже на этой неделе из-за Украины. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Японский премьер указал, что Белоруссия может быть причастна к вооруженному конфликту на Украине. Кисида не исключает, что санкции будут введены как в отношении президента Александра Лукашенко, так и против организаций.

«Я рассчитываю, что санкции против некоторых лиц, начиная с президента Лукашенко, и организаций, меры по ограничению экспорта будут приняты уже на этой неделе», — добавил Кисида на слушаниях в бюджетном комитете парламента.

Власти Японии одобрили санкции против России. Причиной послужило признание республик Донбасса. Позже президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации для защиты мирных граждан и по демилитаризации Украины. Но это решение не поддержали на Западе.