Компания Boeing остановила поставку запчастей российским авиакомпаниям

Авиаконцерн Boeing на время перестал поставлять российским авиакомпаниям запчасти для своих самолетов. Об этом говорится в заявлении компании.

Boeing уже остановила работу своего офиса в Киеве и учебного центра в московском Сколково. Данный центр считается одним из лучших мест для поддержания квалификации пилотов. Это связано с событиями на Украине.

«Мы приостанавливаем поставки запчастей, обслуживание и техническую поддержку российских авиалиний», — говорится в заявлении.

Компания Boeing, как и многие другие организации, приостановила сотрудничество с Россией. Президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе по просьбе глав республик. Целью этой вынужденной меры является защита граждан и демилитаризация Украины.