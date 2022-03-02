Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Компания Boeing остановила поставку запчастей российским авиакомпаниям

Политика
Компания Boeing остановила поставку запчастей российским авиакомпаниям

Авиаконцерн Boeing на время перестал поставлять российским авиакомпаниям запчасти для своих самолетов. Об этом говорится в заявлении компании.

Boeing уже остановила работу своего офиса в Киеве и учебного центра в московском Сколково. Данный центр считается одним из лучших мест для поддержания квалификации пилотов. Это связано с событиями на Украине.

«Мы приостанавливаем поставки запчастей, обслуживание и техническую поддержку российских авиалиний», — говорится в заявлении.

Компания Boeing, как и многие другие организации, приостановила сотрудничество с Россией. Президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе по просьбе глав республик. Целью этой вынужденной меры является защита граждан и демилитаризация Украины.

#донбасс #boeing #запчасти
Фильм Солнцепек