Премьер Японии не стал отвечать на вопрос о закрытии неба для российских авиакомпаний

Токио на данный момент не определился с закрытием воздушного пространства для российских авиакомпаний. Это стало известно из ответа на соответствующий вопрос премьер-министра страны Фумио Кисиды.

Япония ввела два пакета санкций против России. В них входят запрет на выдачу виз и замораживание активов как для представителей ЛДНР, так и для частных лиц, организаций, и финансовых учреждений России.

«Относительно мер по запрету пролета российских авиакомпаний над территорией: разные страны действуют по-разному, но наша страна будет смотреть на развитие событий и действовать во взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с G7», — сказал Фумио Кисида.

Страны Запада и их союзники начали кампанию по введению антироссийских санкций в ответ на начало спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин инициировал данную миссию по просьбе представителей ЛДНР из-за усиления агрессии со стороны ВСУ.