Байден: США не станут принимать участие в конфликте на Украине

Вооруженные силы США не будут воевать с российскими войсками на Украине, так как не являются стороной конфликта. Об этом заявил президент страны Джо Байден в послании конгрессу

Журналист поинтересовался, с какой целью американские власти осуществляют переброску дополнительных войск в Европу. Президент ответил, что Вашингтон намерен оказать дополнительную поддержку НАТО на восточном фланге, добавив что США целиком и полностью поддерживают Украину.

«Войска США не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине», — подчеркнул Байден.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что это была вынужденная мера, так как Киев на протяжении восемь лет осуществлял акты агрессии по отношению к ДНР и ЛНР.