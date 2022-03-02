США закрыли воздушное пространство для российских самолетов

Вашингтон присоединился к странам, которые закрывают небо для российских авиакомпаний. Решение озвучил американский лидер Джо Байден.

Президент США выступил с соответствующим заявлением в конгрессе 2 марта. Информация прозвучала в ходе ежегодного послания «О положении страны».

«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», сказал Байден.

Первой страной, которая закрыла воздушное пространство для России, оказалась Великобритания. Позже к ней присоединились ряд других государств. А в ЕС одобрили полный запрет для полетов РФ. В качестве ответных мер Москва закрыла свое небо для 36 стран.

Санкции против России вводятся на фоне проведения военной спецоперации в Донбассе. Москва придерживается цели защитить мирных граждан и демилитаризовать Украину. Но многие страны этот вынужденный шаг не одобряют.