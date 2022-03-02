Бойцы ВСУ девять раз обстреливали Луганскую Народную Республику за прошедшую ночь

Украинские силовики девять раз открывали огонь по шести населенным пунктам Луганской Народной Республики (ЛНР) за прошедшую ночь. Наибольшие повреждения зафиксированы в городе Первомайск, сообщили в Представительстве ЛНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК) и в переговорном процессе.

В населенном пункте Кировск также оказались повреждены два жилых дома и линия электропередач. Ликвидацией последствий обстрела предстоит заняться специалистам. Данные о пострадавших и возможных жертвах устанавливаются.

«В н.п. Первомайск повреждено 12 жилых домов и газопровод среднего давления Ду-57», — следует из сообщения представительства республики.

В четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, целью которой является «демилитаризация и денацификация Украины». Российский лидер обращал внимание, что такая мера была вынужденной, а официальный Киев не оставил Москве иных путей выхода из положения.