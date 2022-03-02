Украинцы устроили хаос в попытках покинуть Киев

Граждане Украины массово пытаются покинуть столицу, однако почти все билеты в кассах либо раскуплены, либо таковых нет. Видеороликами происходящего в Киеве хаоса делятся местные СМИ.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как местные жители в панике мечутся по городу, пытаясь его покинуть. Можно заметить целые столпотворения людей, передает РЕН ТВ. Взаимодействие украинцев между собой нередко перетекает в конфликт.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, а также «демилитаризации и денацификации Украины». По словам главы государства, подобная мера носила вынужденный характер, а Киев не оставил Москве никакого выбора в этой ситуации.

Однако после заявления РФ в городах Украины возникла паника, а власти распорядились выдавать оружие всем желающим. Такая политика привела к конфликтам и обстрелам. Кроме того, мужское население страны и вовсе не может покинуть ее пределы из-за мобилизации. При этом российские военные никак не препятствуют выезду.