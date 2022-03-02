Трубу водоснабжения прорвало в жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга

Прорыв трубы произошел в многоквартирном доме по Бухарестской улице на юго-востоке Петербурга. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб, сообщил Telegram-канал «78 | Новости».

Сейчас специалисты заменяют ненадежный участок тепловой сети. На данный момент в зоне дефекта находятся несколько автомобилей без видимых признаков повреждений.

Коммунальные аварии уже относительно давно стали насущной проблемой для петербуржцев. Похожая ситуация произошла в Северной столице совсем недавно, и в тот раз воды лишись примерно 60 домов. Несмотря на это, губернатор Петербурга Александр Беглов продолжает закрывать глаза на столь острую проблему, перекладывая груз ответственности на других лиц.