Кадыров показал видео с бойцами из Чечни и предупредил украинских нацистов о незавидной участи

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новые кадры с военнослужащими-участниками спецоперации по защите Донбасса. Политик также выступил с обращением к украинским националистам, призвав их не сбегать.

Ранее Кадыров заявил, что чеченские военнослужащие доблестно сражаются за мир на Украине. При этом не обходится без ранений. Однако глава Чечни уверен в успешном завершении спецоперации.

«Нацики, бандеровцы и шайтаны (называющие себя "чеченцами"), мы скоро дойдем до вас! Только не сбегайте, мы хотим с вами покончить, в одном месте и за раз», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по «демилитаризации и денацификации» Украины 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что принятая мера носит вынужденный характер, а киевские власти не оставили Москве альтернативного выбора.