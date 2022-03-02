Покинувшая родной Донецк Ника Осьмина в интервью главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэрада рассказала, как украинские нацисты издевались над мирным населением Донбасса.

По ее словам, националистический батальоны несли хаос и геноцид в ДНР и ЛНР. Бесчинства радикалов продолжаются с 2014 года. За это время у местных жителей успели «окаменеть сердца», пишет Федеральное агентство новостей.

«Именно "Правый сектор" (экстремистская организация, запрещенная в РФ), который стоит в Красногоровке, они настолько нелюди. То есть они, то ли под чем-то, то ли настолько промыты мозги. Им надо издеваться, им надо убивать. Причем неважно кто это: ребенок, бабка или беременная женщина, неважно. И убивать: не просто подойти и выстрелить, а именно мучительно, наблюдая за этим. Я считаю, что это больные люди», — объяснила Осьмина.

Российский ФБР, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, ранее призвал прекратить угнетение русскоязычного населения в Донецкой и Луганской народных республиках. Правозащитная организация призывает провести независимое расследование и привлечь всех виновных в преступлениях против человечности в Донбассе.