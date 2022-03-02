Европейские страны начали отказываться от российской продукции из-за Украины

Европейцы объявили бойкот российской продукции из-за событий на Украине. В будущем часть иностранных компаний может остановить ввоз своих товаров в Россию.

Предупреждение об отказе поставок уже поступило от дистрибьюторов и ритейлеров из Чехии, Польши, Финляндии и прибалтийских стран, пояснила глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Компании расторгают уже действующие договоры и заявляют о неготовности заключать новые, передают «Известия».

Это касается иностранных поставщиков детских товаров, мебели, косметики, тканей, фурнитуры и так далее. Отечественные fashion-бренды уже проинформировали, что европейские поставщики начали повышать стоимость своей продукции при последних покупках. Подорожание составляет до 20 процентов.

Бойкот со стороны стран Европы и Запада связан с российской военной спецоперацией по демилитаризации Украины. Она направлена на защиту жителей Донбасса от обстрелов со стороны Киева.