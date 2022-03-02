Украина призвала запретить обслуживание российских судов

Украина требует запретить морское сообщение с портами РФ. Также Киев призывает прекратить обслуживание российских судов в гаванях иностранных государств. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского министерства инфраструктуры.

Великобритания уже рассматривает возможность запрета российским судам доступа в свои морские порты. В Соединенном Королевстве подчеркнули, что такая мера рассматривается еще правительством Шотландии.

Санкции против России стали ответом стран Запада и их союзников на совместную операцию вооруженных сил РФ и ЛДНР по демилитаризации и денацификации Украины. Целью данной операции является защита мирного населения Донбасса от притеснений и террора со стороны действующего киевского режима.