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Коротченко объяснил, для чего РФ до сих пор признает Зеленского президентом Украины

Ближнее зарубежье
Коротченко объяснил, для чего РФ до сих пор признает Зеленского президентом Украины

Военное поражение Украины уже стало очевидным даже для западных лидеров, поэтому призыв украинского президента Зеленского срочно принять его страну в Евросоюз является абсолютной глупостью.

Такое мнение в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Росия-1» высказал военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, по словам которого, сейчас даже трудно понять, на что рассчитывает Владимир Зеленский.

«Его (Зеленского) вот это вот обращение с просьбой о приеме в ЕС, ну это какой-то глупый ход. Он с равным успехом мог бы обратиться с просьбой о приеме его во всемирную лигу сексуальных реформ. Потому что ну кто будет страну, военное поражение которой уже очевидно даже западным лидерам, куда-то принимать. Это глупость абсолютная», — подчеркнул военный эксперт.

При этом он отметил, что не берется выступать с четким прогнозом того, как будет развиваться дальше российская военная спецоперация по защите Донбасса, которая продолжается на Украине с 24 февраля. Но, по словам Коротченко, очевидно, что перелом, который был неизбежен, уже наступил.

Коротченко объяснил, для чего РФ до сих пор признает Зеленского президентом Украины
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Российские Вооруженные силы, которые прошли модернизацию, получили боевой опыт в Сирии, и представляют сейчас одну из сильнейших армий мира, остановить просто невозможно, пока не будет выполнена поставленная перед ними задача по демилитаризации и денацификации современной Украины.

«Рано или поздно Зеленскому, которого мы пока считаем президентом для того, чтобы он мог легитимно отдать приказ о прекращении сопротивления вооруженных сил Украины, придется капитулировать и признать существующую реальность», — подчеркнул эксперт.

И тогда, заключил Игорь Коротченко, Украина станет нейтральным, внеблоковым и полностью денацифицированным государством. А российская армия на территории этой страны сейчас выполняет те же задачи, что в свое время выполняла Красная армия на территории Германии. И очевидно, что Украину ждет такой же конец, подчеркнул эксперт.

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