Минфин Канады введет новые санкции против России за спецоперацию в Донбассе

Канадская сторона в скором времени введет новые рестрикции против России, заявила глава Министерства финансов североамериканской страны Христя Фриланд. Соответствующая мера связана с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса.

Министр также не исключила вероятности введения ограничений против активов российских олигархов. По словам Фриланд, санкции могут коснуться и базирующихся в Канаде российских компаний.

«Я хочу уверить всех канадцев, и я хочу уверить Россию, что мы готовим дополнительные меры, и мы объявим о них в ближайшие дни», — сказала министр Христя Фриланд.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по «денацификации и демилитаризации Украины». По словам главы государства, такая мера была вынужденной и необходима для защиты мирных граждан от геноцида.