Великобритания начнет задерживать российские суда

Власти Великобритании наделили себя полномочиями задерживать российские суда, находящиеся в портах Соединенного Королевства. Информацию об этом распространил МИД страны.

Решение вступит в силу после введения очередного пакета антироссийских санкций. Теперь любые суда, имеющие связь с Россией, будут задерживаться.

«Российские суда будут под запретом в портах Великобритании после нового пакета британских санкций против России. Запрет распространяется на все суда, которые принадлежат или управляются кем-либо, связанным с Россией, и власти получат новые полномочия задерживать российские суда», — говорится в заявлении.

Минтранс Великобритании пояснил, что меры будут распространяться на любой корабль, который принадлежит, находится под контролем и управляется любым человекам, сотрудничающим с РФ. Такие ограничения введены из ситуации в Донбассе.

Ранее власти Великобритании ввели санкции против ряда российских чиновников. Под рестрикции попали президент страны Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров.