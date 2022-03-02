Коротченко: Киев, пригрозив Белоруссии ударом, сам пригласил Минск защищаться

Украина, пригрозив Белоруссии ракетным ударом, сама таким образом предложила Минску защищаться и указала, что угроза исходит именно от нее.

Об этом в вечернем выпуске передачи «60 минут» на канале «Россия-1» 1 марта заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Сегодня важно – что дальше. Нынешняя Украина напоминает… у меня просто такие аналогии… Германия, апрель 1945 года – агония Гитлера в имперской канцелярии, — поделился эксперт в эфире политического ток-шоу. — Вот и сегодняшние все эти заявления (украинских политиков) о том, что нанесем удар по Белоруссии – вообще-то это приглашение фактически, которое Киев сделал Минску, защищать себя, и обозначил, откуда сегодня исходит реальная угроза для белорусской государственности и белорусского народа. Это реальная угроза».

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Также Коротченко отметил, что, к сожалению, Украине удалось путем маневрирования и использования всевозможных мер маскировки сохранить у себя остатки ракетного арсенала в виде оперативно-тактических комплексов «Точка-У», которыми украинские войска теперь бьют по мирным городам и по критическим объектам инфраструктуры.

Более того, украинским войскам удалось даже совершить несколько ракетных атак по российской территории. Но эти атаки были предотвращены, а ракеты перехвачены и сбиты российскими системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Теперь же Украина пытается нанести удары по братской для России стране – Белоруссии, подчеркнул военный эксперт.

«Что еще важно отметить, безусловно правильно принятое решение, и видимо эта практика будет масштабирована, когда мы объявляем, что оставляем за собой право уничтожения любых объектов информационной, военной штабной инфраструктуры Украины, предупреждая жителей, которые проживают в этих районах, а это плотная городская застройка, на момент удара сохранить себя, покинуть дома. Видимо эта практика будет продолжаться», — добавил Коротченко.

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Напомним, ранее 1 марта секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Украины Алексей Данилов заявил о том, что украинские войска могут нанести по территории Белоруссии превентивный ракетный удар.

Это, по словам Данилова, произойдет, в том случае, если возникнет такая «необходимость» и верховный главнокомандующий примет решение о нанесении удара.

При этом белорусский президент Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 1 марта расширенного заседания Совета Безопасности заявил, что на украинской территории поблизости от границы с Белоруссией были замечены несколько зенитных и ракетных дивизионов, которые готовились нанести удар по находящимся на белорусской территории российским воскам.