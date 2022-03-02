Проживающие в Нидерландах россияне пожаловались на угрозы физической расправы

Россияне, пребывающие в Нидерландах, сообщили, что получают угрозы физической расправы от местных жителей. Об этом рассказала пресс-атташе посольства РФ Ирина Гридина.

Она отметила, что запугивание соотечественников со стороны жителей Нидерландов происходит в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине. Они призывают россиян покинуть страну. Гридина посоветовала им обращаться в полицию Нидерландов, так как правоохранители должны «обеспечивать безопасность всех находящихся в стране граждан».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства сообщил, что она является вынужденной, поскольку направлена на защиту мирного населения Донбасса, которое многие годы страдало от агрессивных действий со стороны Киева. Однако западные страны не приняли это решение.