Bloomberg: семь российских банков отключат от SWIFT

Постпреды стран Евросоюза договорились отключить семь российских банков от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщило издание Bloomberg.

В число кредитных организаций, которые будут подвержены санкциям, вошли ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. При этом Сбербанк и «Газпромбанк» в список кредитных организаций, которые отключат от SWIFT, не вошли.

Россия объявила о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В своем обращении к гражданам страны президент РФ Владимир Путин сообщил, что меры по демилитаризации были приняты вынужденно. Глава государства заявил, что спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса. Вслед за этим западные страны начали вводить санкции против России.