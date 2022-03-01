Глава МВД Турции назвал идиотизмом призывы вернуть России ЗРК С-400

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу высказался о призывах вернуть России купленные Анкарой зенитные ракетные системы С-400.

В Турции неоднозначно отреагировали на спецоперацию России на Украине. Некоторые политики предложили вернуть РФ С-400. По мнению Сойлу, такие призывы недопустимы.

«Вы меня простите, но они умственно отсталые. Увидев ситуацию на Украине, что она ничего не может сделать против самолетов и ракет, и выдвигать предложения вернуть системы защиты, это полный идиотизм», — приводит слова министра издание Haberler.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. В Минобороны РФ заявили, что российские военные до конца выполнят поставленные перед ними задачи. По мнению главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, Запад использует Украину в борьбе против России. С молчаливого согласия западных стран в стране процветал радикальный национализм и были гонения на русскоговорящих жителей.