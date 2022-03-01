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Путин ввел дополнительные меры по поддержанию финансовой стабильности России

Экономика
Путин ввел дополнительные меры по поддержанию финансовой стабильности России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных мер для обеспечения финансовой стабильности страны. Решение носит временный характер.

Согласно новому указу, за пределы России запрещено вывозить иностранную наличную валюту в сумме более 10 тысяч долларов США. Ограничения вступают в силу со 2 марта.

Указ «О применении специальных экономических мер» связан с введением США и ряда стран ЕС санкций в адрес России. Подобные меры принимались из-за начала спецоперации в Донбассе. Она направлена на защиту мирного населения от агрессии ВСУ, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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