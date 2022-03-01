CNN: Зеленский готов сесть за стол переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу текущей ситуации в Донбассе. Об этом пишет американский телеканал CNN.

Украинская и российская делегации проводили переговоры 28 февраля в Гомельской области. Однако никаких конкретных результатов достичь не удалось. Возможно, встреча на высшем уровне поможет урегулировать кризис на территории Украины.

Путин 24 февраля объявил о начале вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации украинского государства. С соответствующей просьбой выступили главы Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых ранее признала Москва.