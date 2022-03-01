«Недожурналисты и предатели»: Пригожин призвал проверить «Эхо Москвы» на измену Родине

Генпрокуратура приняла решение инициировать блокировку сайтов «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Бизнесмен Евгений Пригожин призвал дополнительно разобраться в деятельности СМИ по факту измены Родине.

Предприниматель остался доволен решением Генпрокуратуры. По его словам, заблокированные СМИ долгие годы продвигали прозападную позицию и накаляли ситуацию на Украине и в Донбассе. Пригожин понадеялся, что подобная участь постигнет и «Новую газету».

«Всем очевидно, что эти недожурналисты, предатели Родины, многие годы обгаживали Россию и продавались Западу. Считаю, что кроме закрытия изданий необходимо разбираться в их деятельности по факту измены Родине. Если бы не они, то не было бы ни Майдана, ни Донбасса, ни операций по усмирению нацистов. Благодаря их действиям в Европе происходит то, что происходит сейчас», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Также бизнесмен отметил, что в России уже сейчас начался процесс национализации элит. Наступает то время, когда русский бизнес остается в своей стране. Те недобросовестные предприниматели, которые «гребли деньги лопатой» и «покупали недвижимость в Ницце и Монте-Карло» в скором времени окажутся за пределами РФ.