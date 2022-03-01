Радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от эфира по требованию Генпрокуратуры

«Эхо Москвы» отключено от эфира по требованию генпрокуратуры за призывы к экстремистской деятельности. Об этом заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Генеральная прокуратура ранее подала запрос на блокировку радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) за распространение информации, призывающей к экстремистской деятельности. Уточняется также, что СМИ распространяли дезинформацию в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по денацификации Украины.

Спецоперация вооруженных сил РФ и ЛДНР по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее целью является защита мирного населения от агрессивных действий украинских силовиков и националистических батальонов.