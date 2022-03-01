США уведомили Гутерреша о высылке сотрудника ООН с российским гражданством

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш знает о решении США выслать сотрудника секретариата организации с российским гражданством.

Вашингтон ранее объявил о высылке 12 российских дипломатов при постпредстве ООН в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры, которые необязательно будут симметричными.

Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, направленную на защиту жителей Донбасса. Западные страны выступили против действий Москвы и объявили РФ бойкот.