Кабинет министров Саудовской Аравии 1 марта выразил поддержку усилиям по деэскалации на Украине, подчеркнув, что проблему можно решить только дипломатическим путем.

Об этом сообщает издание «EurAsia Daily» со ссылкой на информацию телеканала «Аль-Арабия».

В заявлении правительства крупнейшей арабской монархии сказано, что королевство поддерживает международные усилия по восстановлению безопасности и стабильности, направленные на диалог. Оно приветствует переговоры и политическое урегулирование кризиса на Украине.

Примечательно, что Саудовская Аравия воздержалась от критики в адрес России, не поддержав тем самым страны НАТО и ЕС.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил о начале спецоперации, направленной на демилитаризацию Украины. Также целью этой операции является помощь жителям ЛНР и ДНР, которые восемь лет подвергались геноциду со стороны украинских военных.