Спецоперация ВС РФ на территории Украины призвана обеспечить безопасность и достойную жизнь русскоговорящего населения страны. Об этом заявил российский социолог Максим Шугалей.

Постмайданный киевский режим на протяжении долгих восьми лет угнетал и издевался над русскоязычными украинцами, напомнил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в интервью ФАН.

«Истинное устремление украинского народа заключается в том, чтобы избавиться от нацистского и западного влияния в лице США и Европы. Мы увидим, как граждане исключительно демократическим путем изберут новое правительство и впоследствии наладят дружественные отношения с Россией, как это было раньше», — подчеркнул ученый.

Глава ФЗНЦ выразил полную поддержку проведению спецоперации ВС РФ в соседней стране. По словам Шугалея, полностью освобожденная от нацизма и западного влияния Украина вернется в «славянское братство», а безопасность всех ее жителей будет надежно гарантирована.