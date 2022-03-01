Вассерман сравнил спецоперацию России с избавлением украинцев от рабства при Екатерине Великой

Москва неоднократно спасала жителей украинских земель от врагов, отметил публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, в период императорства Екатерины Великой Россия принесла жителям земель современной Украины избавление от рабства, передает ФАН. Если посчитать все прошения, которые были направлены Запорожскими гетманами на Русь, их окажется около двух десятков, уточнил Вассерман.

«При Екатерине Великой территория нынешней Украины была избавлена от постоянных набегов из Крыма торговцев рабами, от турецких войск. Это не просто защита, а избавление от постоянных разорений, разграблений и угрозы попасть в рабство», — сказал публицист.

Также эксперт сравнил события во времена российской империи со спецоперацией, которую Москва по поручению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине. Как считает Вассерман, между ними можно провести параллель.

Ранее стало известно, что руководство Донецкой и Луганской народных республик обратилось к России с просьбой о помощи после участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Путин принял решение о начале специальной военной операции на Украине. Ее целью является демилитаризация и денацификация страны.