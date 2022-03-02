Коротченко: в странах НАТО услышали слова Путина о ядерном оружии

Заявления, с которыми выступили лидеры ведущих стран НАТО свидетельствуют о том, что на Западе услышали поняли распоряжение президента РФ Владимира Путина о приведении российских стратегических ядерных сил в особый режим несения боевого дежурства.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» высказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, по словам которого совершенно очевидно, дальнейшее сопротивление украинских вооруженных сил уже не имеет никакого смысла.

Слова российского лидера о приведении ядерных сил страны в состояние боевого дежурства прозвучали очень четко, и Запад просто бросил нынешнего украинского президента и его режим на произвол судьбы.

«(Со стороны российских войск) идет системная боевая работа, перемалываются оставшиеся военные возможности Украины. Захлопнулся котел и собственно дальше это вопрос времени, когда они либо сдадутся, либо будут уничтожены», — подчеркнул Коротченко.

Федеральное агентство новостей /

При этом для России, отметил эксперт, сейчас главное все же открыть гуманитарные коридоры для мирного украинского населения. Но этому пока мешают украинские националистические батальоны, которые попали в котел в Донбассе и теперь используют тактику террористов – прикрываются гражданским населением, используя его в качестве живого щита.

«Ну а с военной точки зрения эта группировка обречена и будет уничтожена. Падение Киева очевидно, это тоже вопрос трех-четырех-пяти дней. Опять же мы щадяще проводим эту операцию, и главный приоритет – дать возможность мирным жителям Украины уцелеть», — подчеркнул Игорь Коротченко.

Также военный эксперт добавил, что в последнее время дал два больших интервью польскому изданию «Речь Посполитая», разъяснив польской элите в числе прочего и смысл сказанных российским президентом слов.

А так как эту газету в Польше читают, то возможно этот смысл дойдет и до польского президента Анджея Дуды. И возможно, при всей воинственности Польши, здравый смысл там, а также и в других странах НАТО, все же возобладает, выразил надежду Коротченко.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, объявляя 24 февраля о начале военной спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик, подчеркнул, что Москва не ставит перед собой цели оккупировать Украину, а стремится к денацификации и демилитаризации соседнее государства.

Позже, 27 февраля, российский лидер в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым отдал приказ перевести стратегические силы страны в особый режим несения боевого дежурства.

По словам главы государства, это решение было принято им в связи с тем, что высшие должностные лица стран Североатлантического военного блока позволяют в адрес Российской Федерации агрессивные высказывания.