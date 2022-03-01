С рекордными ценами и без газа. Жители Литвы готовят кошельки из-за санкций против России

Заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал местное управление тепловых сетей найти альтернативу российскому газу и обратиться за помощью к Балтийской газовой бирже GET Baltic. По его мнению, заработанные на экспорте топлива деньги Москва якобы использует для проведения спецоперации на Украине по защите мирного населения Донбасса.

«В прошлом году только на экспорте природного газа и сжиженного газа Россия заработала более 61,8 млрд евро. Положительное сальдо счета текущих операций России достигло 120,3 млрд из-за роста цен на газ и нефть», — подсчитал Бенкунскас.

За счет этого президенту РФ Владимиру Путину удалось обеспечить стране «финансовую подушку», подчеркнул заммэра Вильнюса. Именно поэтому литовской столице стоит сократить потребление российского газа.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Впрочем, эксперты аналитического портала Baltnews убеждены, что любые манипуляции с поставками сырья обернутся негативными последствиями для простых граждан. Обозреватели напомнили, как в январе этого года в Литве и без того рекордно подорожали счета за отопление, составив 300 евро за месяц.

«При этом сильнее всего цены выросли в Вильнюсе — более чем в два раза. В связи с этим уже более 12 тысяч жителей столицы обратились за компенсацией стоимости отопления. Основная причина ценового скачка — рост стоимости газа на мировом и европейском рынках», — отметили в издании.

В прошлом месяце компания «Вильнюсские тепловые сети» заключила сделку с государственной организацией Ignitis и приобрела 335 000 МВтч сжиженного газа для производства тепла, но при условии, что поставляемый газ не может быть российского происхождения.

pixabay.com / PD

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР. Президент уточнил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий, речь идет о демилитаризации и денацификации страны. Кроме того, в Минобороны РФ указали, что российские военные выводят из строя только военную инфраструктуру, а гражданскому населению ничего не угрожает.

После этого страны Запада ввели против Москвы очередные санкции. Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран-участниц объединения, а также ввел ограничения на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей к ним.

В свою очередь в Литве министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте и министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис попросили провайдеров заблокировать в стране российский сервис «Яндекс.Такси». По их мнению, электронное оснащение этого перевозчика «несет угрозу национальной безопасности».