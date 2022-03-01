Петербуржец добился возмещения ущерба от коммунальщиков за порчу авто штукатуркой здания

В петербургском суде состоялось рассмотрение иска местного жителя к коммунальной службе Петроградского района. Мужчина требовал возместить ущерб за порчу его авто, на которое упал кусок фасада дома. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел еще в декабре 2019 года на Малом проспекте Петроградской стороны. Кусок штукатурки отвалился от фасада многоквартирного дома и упал на припаркованный Chevrolet Captiva. Владелец иномарки подал иск против «Жилкомсервиса № 2 Петроградского района» о возмещении ущерба, но ответчик отрицал свою вину, указывая на отсутствие доказательств.

Тогда специалисты провели экспертизу, результаты которой показали, что автомобиль пострадал при обстоятельствах, на которые указывал петербуржец. В результате суд взыскал с коммунальной службы 180 тысяч рублей, 123 из которых — на ремонт транспортного средства, и 57 — в качестве возмещения затрат на прочие расходы.

Стоит отметить, что плачевное состояние зданий в исторической части Петербурга уже давно вызывает беспокойство у местных жителей. Отсутствие должного контроля и ухода за ветхими домами приводит к обрушению конструкций и частым пожарам, в связи с чем горожане переживают о возможной утрате исторического облика Северной столицы. Петербуржцы уже не раз просили губернатора Александра Беглова заняться данным вопросом, однако все обращения до сих пор остаются без внимания.