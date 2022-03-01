Слова Урганта о спецоперации РФ в Донбассе вызвали бурную реакцию у россиян

Российских телезрителей возмутила публичная позиция известного актера и шоумена Ивана Урганта, который высказался против военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, и они заявили, что не ждут его возвращения в эфир.

Как пишет информационное агентство «Экономика сегодня», развлекательное телевизионное шоу «Вечерний Ургант» пропало из эфирной сетки Первого канала 24 февраля, когда его ведущий критически отозвался о начале российской спецоперации в Донбассе.

Иван Ургант разместил в Instagram «антивоенную» публикацию, и так же поступил шоумен Александр Гудков, команда которого пишет шутки для шоу Урганта.

Через несколько дней на официальных страницах шоу «Вечерний Ургант» в социальных сетях было опубликовано сообщение о том, что передача на несколько дней взяла тайм-аут, но работу над новыми выпусками ведется и скоро можно ждать ее возвращения в эфир.

Под этими публикациями интернет-пользователи устроили бурное обсуждение ситуации. Выступающие против России украинцы и сторонники либеральных ценностей обратились к Ивану Урганту со словами поддержки, и кто-то даже пригласил его посетить Киев, но большинство россиян выразили свое возмущение и разочарование позицией шоумена.

Prt Scr youtube.com / Вечерний ургант

По словам этой части комментаторов, они надеются, что оказавшийся приспособленцем Ургант не только не вернется со своим шоу на Первый телеканал, но и вообще больше не будет выходить в эфир.

«Если вас совсем не будет в эфире, я не расстроюсь», — написал Сергей В. «Приспособленцы, делающие вид, что в Донбассе люди не гибли», — считает Михаил Н. «Ивашка, ваши призывы не стоят ни гроша. Вот если бы вы в знак протеста ушли с первого канала. Но с баблом не расстанетесь», — пишет missOhiko. «После того, что сделал Ургант, смотреть его нет желания, и я уверен, что правительство не допустит его выхода в эфир Первого канала», — отметил Дамир А. «Да можешь уже не возвращаться. Все с тобой ясно», — обратился Александр Г. напрямую к Ивану Урганту. «Непатриотично высказался Иван. В какой стране живешь? Звезды шоу бизнеса, имеющие дома в Майами, больше беспокоятся за то, что против них введут санкции. Отдыхают за границей. К своему народу надо быть ближе, тем более сейчас», — добавил Нурлан А. «Ваня, приезжай на захоронения в Луганск. Где дети такие же, как твои, но твои в безопасности, а эти мертвые в Луганске», — пригласил шоумена Николай С.

Напомним, ранее Иван Ургант и телеведущая Ксения Собчак высказали мнение о неуместности трансляции по телевидению развлекательных передач во время проведения на Украине российской военной спецоперации. При этом обращает на себя внимание тот факт, что официальная страница шоу «Вечерний Ургант» в Instagram была маркирована как «контролируемая государством Россия».