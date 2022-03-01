Экономист Зайченко заявил, что не видит длительных рисков для России из-за санкций

Новый пакет санкций, который ввели против России, не может серьезно отразиться на финансовых показателях страны, заявил экономист Вячеслав Зайченко.

Особой опасности для РФ не наблюдается и по части отключения от международной системы SWIFT. Евросоюз ранее объявил, что готов включить в санкционный список сразу семь кредитно-финансовых организаций.

«SWIFT — это просто система общения. Если доступ к ней каким-то банкам или всей стране отключить, значит, будем пользоваться другой системой», — пояснил Зайченко в беседе с корреспондентом телеканала «360».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российский лидер отметил, что РФ не ставит целью «оккупировать» территорию страны. Главная цель, которую преследует Москва, — защита «людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».