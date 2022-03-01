«Посеять панику». Ректор СКФУ назвал причину появления фейков о спецоперации РФ на Украине

После того как Вооруженные силы РФ начали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, противники России принялись массово штамповать фейки в социальных сетях, чтобы посеять панику среди населения. На это обратил внимание ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов, сообщили «Политике Сегодня» в пресс-службе учебного заведения.

«Президент России Владимир Путин принял решение, которое обеспечивает безопасность нашей страны. Параллельно спецоперации ведется и информационная война, которая имеет не меньшее значение. <…> И поэтому, хочу обратиться к каждому — не стоит верить сообщениям источников, которые вызывают сомнения, и тем более не следует тиражировать эти сообщения на своих ресурсах», — призвал Беспалов.

Чаще всего лжеинформаторы публикуют фото и видео, на которых якобы запечатлены плененные российские солдаты, но в большинстве случаев эти кадры оказываются постановочными или архивными.

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К примеру, накануне по Сети распространились кадры, где поврежденную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались выдать за российскую, наложив на видео изображение буквы Z. Однако на самом деле эти видеоролики были опубликованы еще в 2014 году.

На этом фоне депутаты из комитета по безопасности и противодействию коррупции внесли в Госдуму законопроект о привлечении к уголовной ответственности распространителей фейков о миротворческой операции РФ. Инициативу уже поддержал спикер парламента Вячеслав Володин. Принять поправки в уголовный кодекс планируется до конца следующей недели.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что за ложными сообщениями по поводу проводимой Москвой спецоперации стоят спецслужбы НАТО. В свою очередь сенатор Андрей Климов заявил, что один из центров по производству фейков и кампании дезинформации находится на территории Польши.

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«Частью нынешнего дьявольского плана, исполняемого, по сути, в гитлеровских традициях, было и остается максимальное применение в антироссийских целях как пораженных натофилией и склонных к предательству элементов внутри самой России, так и сбежавших за рубеж в минувшие годы ставленников подрывных иностранных центров», — подчеркнул Климов.

Ранее СКФУ запустил «горячую линию» по оказанию психологической помощи студентам, а также лицам, прибывающим из Донецкой и Луганской Народных республик. Кроме того, на территории университета открылись два пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса, куда все желающие могут принести одежду, детское питание и другие товары первой необходимости.