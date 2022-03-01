Зеленский: Байден считает, что сейчас не время вводить бесполетную зону над Украиной

Время для введения бесполетной зоны над Украиной еще не пришло. Так сказал глава Белого дома Джо Байден в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Киевский лидер также высказался о переговорах на фоне военной операции России. По его словам, для того, чтобы начать диалог, нужно добиться полного прекращения огня.

«Если партнеры не хотят, чтобы мы были в НАТО, нам нужны гарантии безопасности», — добавил президент Украины в опубликованном в Telegram-канале выступлении в Европарламенте.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее признал, что НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной.