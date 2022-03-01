Власти Мексики отказались придерживаться линии Запада в вопросе антироссийских санкций

Мексика не станет придерживаться линии Запада в вопросе антироссийских санкций. Об этом сообщил президент североамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Как отметил глава государства, такая позиция соответствует базовому принципу мексиканской политики. Его суть заключается в том, что диалог является лучшим способом на пути к достижению мира.

«Мы не собираемся принимать какие-либо экономические меры, потому что мы хотим поддерживать хорошие отношения со всеми правительствами мира, и мы хотим быть в состоянии говорить с конфликтующими сторонами», — приводит слова президента издание Infobae.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее заявил о планах Евросоюза развернуть тотальную экономическую войну против России, передает телеканал «360». В частности, введены санкции против Альфа-банка и Промсвязьбанка.