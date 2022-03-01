Чернышов: когда политики отказываются говорить с Лавровым, они будут говорить с Шойгу

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что международные политики должны договариваться с Россией дипломатически, либо им придется говорить с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Чернышов считает, что западные политики должны говорить с Россией и не отворачиваться от министра иностранных дел Сергея Лаврова. В противном случае дипломатов ждет другой диалог.

«Нам нужны спокойствие и безопасность! Но когда нас не слышат, то… И это уже не шутка: когда международные политики отказываются говорить с главой МИД Лавровым, они начинают говорить с министром обороны Шойгу», — заявил Чернышов НСН.

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие и пойти домой. Глава государства подчеркнул, что в планы ВС РФ не входит оккупация страны.