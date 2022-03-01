Ролик с пророческими словами Задорнова о «бендеровцах» на Украине набирает просмотры

Архивная запись с пророческим высказыванием сатирика Михаила Задорнова появилось в Сети. Ролик опубликовала актриса Ольга Будина.

Видео было снято в 2014 году. В нем сатирик выражает свое мнение о «Правом секторе»1 (организация признана в РФ террористической) на Украине. При этом Задорнов использовал в своем высказывании термин «бендеровцы».

«"Правый сектор" — это бендеровцы. Что такое бендеровцы? Бендеровцы никогда не были воинами. Бендеровцы — это каратели», — объяснил Задорнов.

Сатирик отметил, что украинские националисты всегда действуют под чьим-то покровительством. Кроме того, они предают славянский род, а также нападают неожиданно, исподтишка.

«Они не воины! Это шакалы фашиствующие. Никогда бендеровцы не вступят с вами в открытый бой», — возмутился Задорнов.

Соответствующая видеозапись взбудоражила Сеть и начала стремительно набирать просмотры. Некоторые посчитали высказывание сатирика пророческим на фоне специальной военной операции России в отношении Украины.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива высказался о ситуации вокруг Украины. По его словам, президент страны Владимир Зеленский в ближайшие недели покинет территорию государства. Он уверен, что ситуация вокруг Украины урегулируется после капитуляции лидера.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации