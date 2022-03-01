Мирное население Киева в панике пытается покинуть город

Киевляне массово покидают свои дома и пытаются уехать из города. Это удается далеко не всем, так как билеты на поезда и автобусы достать практически невозможно.

Панику жителей украинский столицы запечатлели на одной из железнодорожных станций. На кадрах видно, как мужчины, женщины и дети с чемоданами и пакетами спускаются с платформы на рельсы и переходят на другую сторону, чтобы попасть в поезд, передает Федеральное агентство новостей.

Некоторые киевляне покидают город на собственных автомобилях, кому-то удается поймать попутный транспорт. Больницы в украинской столице не работают, аптеки продают лекарства по очень высоким ценам. Людям, которые нуждаются в медицинской помощи, приходится обращаться к различным чатам в соцсетях.

Россия объявила о начале военной спецоперации для помощи Донбассу. Это решение стало ответом Москвы на агрессию Киева по отношению к Донецкой и Луганской народным республикам.