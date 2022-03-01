Набор участников для конкурса «Хорошие песни о Санкт-Петербурге» продлили до конца недели

Объявление о проведении конкурса «Хорошие песни о Санкт-Петербурге» вызвало огромный ажиотаж, в связи с чем компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» приняла решение продлить срок подачи заявок до конца текущей недели.

Желающие до 5 марта могут отправить свои композиции для участия в музыкальном конкурсе, который инициировал бизнесмен Евгений Пригожин, сообщает пресс-служба «Конкорда» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что отбор участников прежде ограничивался 28 февраля. Дата проведения финала осталась неизменной — 8 марта. Призовой фонд составляет 10 миллионов рублей.

Требования для участия в конкурсе очень простые. Композиция должна быть посвящена Петербургу и носить позитивный характер. Ограничений по жанру нет, главное, чтобы песню нигде не исполняли ранее.