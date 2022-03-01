Более 100 украинских пограничников оставили место несения службы и прибыли в Россию

Как минимум 100 пограничников Украины оставили места несения службы из-за нежелания участвовать в боевых действиях и прибыли в Россию. Такое решение некоторые из них приняли из-за произвола националистов, другие же просто хотят поскорее восстановить дружеские отношения с соседними странами.

Основными пунктами размещения сотрудников Госпогранслужбы стали Крым, Белгородская и Ростовская области. Там их осмотрели медицинские работники. Граждане отмечают удовлетворительное самочувствие, также охотно идут на диалог с российскими коллегами.

Военнослужащие рассказали о преступлениях, совершенных членами батальона «Азов» и партии «Правый сектор»1 (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Также они поблагодарили российскую сторону за доброжелательное отношение, призвав сослуживцев последовать их примеру.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации