«Плохо просчитывают ситуацию». Зачем ЕС объявил России тотальную экономическую войну

Желание Евросоюза развязать экономическую войну против России говорит о том, что европейские страны «очень плохо» просчитывают текущую ситуацию в мире. Такое мнение в Telegram-канале «Армагеддоныч» выразил политолог Евгений Сатановский.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страны ЕС намерены начать «тотальную экономическую и финансовую войну» против Москвы. Он добавил, что санкции будут применяться до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не прекратит спецоперацию на Украине.

«Мы хотим атаковать сердце российской системы, мы нацелены на Владимира Путина, на олигархов, но мы также нацелены на всю российскую экономику, и российский народ тоже ощутит последствия», — отметил французский министр в эфире радиостанции France Info.

wikipedia.org / SmartGov - Bruno Le Maire / CC BY 2.0

Столь громкое заявление Ле Мэра особого удивления не вызывает, отметил Сатановский. По его словам, уже стало очевидно, что ставки для стран Запада в происходящем конфликте куда выше, чем просто украинский вопрос.

«Плевали они все вместе и каждая в отдельности на нее [Украину — Прим. ред.]. Ни в какой иной роли, кроме как пешки, которой можно и нужно пожертвовать ради ослабления, а в перспективе и уничтожения России, Украина им не нужна. На то и передовой заслон, чтобы им жертвовать», — рассуждает политолог.

Эксперт напомнил, что не так давно Киев сообщил о планах Болгарии, Польши и Словакии передать ВСУ 70 военных самолетов. Однако позднее эту информацию опроверг болгарский премьер Кирил Петков, подчеркнувший, что София не брала на себя обязательств по поставке Киеву вооружений, поскольку сама испытывает дефицит истребителей.

По мнению Сатановского, в Болгарии попросту осознали все риски такого решения, которое бы автоматически означало вступление страны в военные действия против Москвы.

«Кстати, Молдавия и Грузия не случайно отказались ввести санкции против России, точно также, как не случаен был срочный визит в Москву президента Азербайджана прямо перед спецоперацией. Своя рубашка, как правило, ближе к телу, хотя и не всем», — констатировал Сатановский.

ru.president.az / Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики.

Политолог обратил внимание, что Япония, Южная Корея и Тайвань, которые поддержали санкции против России, по-прежнему цепенеют от команд из США «как воробей перед коброй». В свою очередь Вашингтон, спровоцировавший «очередную европейскую войну», рассчитывает остаться в выигрыше, однако, по словам Сатановского, ему вряд ли удастся отсидеться в стороне.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что санкции со стороны западных стран не стали неожиданностью для Москвы — план по смягчению их последствий уже готов. В частности, правительство планирует ввести обязательную 80-процентную продажу валютной выручки экспортерами, повысить ключевую ставку до 20%, временно приостановить размещение государственных ценных бумаг, а также провести более масштабную амнистию капитала.

21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, заключив с их лидерами договоры о дружбе и взаимопомощи. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик. Он уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, основная цель — демилитаризация и денацификация страны.