Ответ России на санкции Запада может вызвать мировой энергетический кризис

Ответом России на коллективные санкции стран Запада может стать решение об остановке поставок энергоносителей в эти государства, что в результате обернется для них подорожанием газа до 20 тысяч долларов за тысячу кубометров.

Такое предостережение Соединенным Штатам Америки и Евросоюзу в эфире радио «Комсомольская правда» высказал эксперт-энергетик, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По мнению эксперта, Запад не избежит энергетического ответа России на введенные против нее жесткие санкции.

Самое простое это моментальные ответные меры на враждебные шаги против РФ, как это было, например, с закрытием воздушного пространства. А для проработки ответа на блокирование Западом резервов Центробанка России необходимо больше времени.

Но, по мнению Юшкова, Россия может в ответ заморозить на своей территории активы компаний из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Если это будет сделано, британская ВР при желании не сможет выручить деньги путем продажи доли в корпорации «Роснефть», так как акции будут заморожены.

«Если посмотреть, какие меры мы можем дать в энергетике, то это остановка поставок нефти, газа и угля, что, в общем, ввергнет весь мир в энергетический кризис. Это огромные цены, 10–20 тысяч долларов за тысячу кубометров, это отключения электроэнергии, а если где-то будет продолжаться отопительный сезон, то это заморозка», — подчеркнул Юшков.

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По словам аналитика, на Западе никто не ожидал, что ситуация зайдет так далеко и они начнут обмениваться с Россией самыми жесткими санкциями. Ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз не подстелили себе соломки на тот случай, если Москва тоже пойдет на крайние экономические меры.

А теперь коллективному Западу пора подготовиться к существованию в условиях экономической катастрофы, когда даже многие авиаперелеты будут невозможны. Страны так называемого первого мира, по мнению эксперта, ждет глубокая рецессия и энергетический кризис, и именно этот сценарий они сейчас отчаянно пытаются предотвратить.

«Они пытаются сделать так, что, вроде как, санкции очень жесткие, но, когда это касается их, они пытаются делать исключения. Отключают Россию от SWIFT, но платежи за энергоресурсы оставляют. Торговать с Россией нельзя, но углеводороды покупать можно», — объяснил Юшков.

Но, по его словам, со стороны этих стран наивно думать, что Россия не перекроет этот ручеек и не воспользуется таким рычагом, как ресурсы.

ФБА «Экономика сегодня» /

Раз сейчас все начали использовать все имеющиеся у них средства, то и Россия это сделает.

«Если у России арестовали резервы, то она будет применять свои инструменты. Они используют нашу зависимость от западного кредитования – тогда Москва пойдет на использование зависимости Запада от наших углеводородов» ,- подчеркнул Юшков.

Напомним, ранее эксперты высказали мнение, что компания «Газпром» может остановить экспорт газа в западном направлении, если получит от государства необходимые юридические гарантии, так же как действует частная компания SWIFT, которую власти США и ЕС принуждают отключить российские банки от системы межбанковских платежей.